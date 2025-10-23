بعضها أثار جدلا.. الخارجية الألمانية ترد عبر مصراوي على استهداف مناصرين

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الرئيس دونالد ترامب يرغب في تحقيق السلام لإيران ولمنطقة الشرق الأوسط بأسرها، والتوصل إلى اتفاق يعود بفوائد كبيرة على الشعب الإيراني.

وأضاف المتحدث، أمريكا مستعدة لإجراء حوارات ومحادثات مباشرة مع طهران، لكن القرار الآن بيد إيران.

وأوضح قائلا: "أمام قادة إيران فرصة تاريخية لاختيار طريق السلام والازدهار لشعبهم".

في أكتوبر الجاري 2025، شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تحولات مهمة حيث أعلنت طهران رسمياً انتهاء الاتفاق النووي لعام 2015، ورفعت خطوطاً حمراء أمام استئناف المفاوضات ما لم تُلغ واشنطن مطالباً غير معقولة.

وصرح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن المحادثات التي كانت جارية مع أمريكا توقفت ولم تتطور بسبب المطالب الأمريكية الكبيرة. وفقا لرويترز، 4 أكتوبر 2024.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن جميع بنود الاتفاق النووي لعام 2015 بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة تعتبر منهية.

في المقابل، ترى واشنطن، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أنّ إدارة ترامب تمتلك “فرصة تاريخية” لإعادة تشكيل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط من خلال مقاربة جديدة تجاه إيران وسوريا.

ويرى محللون، استنادًا إلى تقارير لمراكز أبحاث وصحف أمريكية منها CSIS وForeign Policy وAl-Monitor، أن واشنطن تسعى لاختبار رد الفعل الإيراني قبل الانتقال إلى مرحلة تفاوض أوسع تشمل قضايا إقليمية.