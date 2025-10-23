وكالات

أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونيين لفرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية .

وقال عبد الخالق خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم الخميس، لبحث الوضع في فلسطين والشرق الأوسط، إن مصر تحذر من عدم تنفيذ كافة بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أنه يجب انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة لتحقيق السلام بالمنطقة.

وأشاد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

ورحب السفير المصري، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بالأراضي المحتلة، مضيفًا: "يجب انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة لتحقيق السلام بالمنطقة".

وأكد أسامة عبد الخالق، تضامن مصر مع لبنان وسوريا في حقهما بحماية سيادتهما.