مندوب روسيا لدى مجلس الأمن يشيد بجهود مصر وقطر في وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورا خاصا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأشاد نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم الخميس، لبحث الوضع في فلسطين والشرق الأوسط بدور كل من مصر وقطر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وحث نيبينزيا كل الأطراف على التقيد الصارم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.