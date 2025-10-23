إعلان

زيلينسكي يرحب بالعقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة على روسيا

كتب : مصراوي

03:51 م 23/10/2025

فولوديمير زيلينسكي

بروكسل- (د ب أ)

رحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إضافية على روسيا.

وقال زيلينسكي، لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "كنا ننتظر هذا القرار. بارك الله، سينجح الأمر. هذا أمر في غاية الأهمية".

وأعلنت الحكومة الأمريكية، أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أكبر شركتين نفطيتين في البلاد، في أول قرار من نوعه منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء عن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الاقتصادية الواسعة، التي تتضمن فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وقال زيلينسكي، متحدثا إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن الهجمات الروسية المستمرة على المنشآت المدنية تظهر أن روسيا ليست مهتمة بالسلام.

وأكد زيلينسكي على أهمية مواصلة الضغط على بوتين.

وقال زيلينسكي إن "الضغط يعني حزم عقوبات، وأنظمة دفاع جوي بعيدة المدى، وبالطبع دعما ماليا".

ويشارك زيلينسكي في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بصفة ضيف، حيث تناقش القمة تقديم مساعدات مالية إضافية لكييف ضمن جدول أعمالها.

فولوديمير زيلينسكي بروكسل روسيا العقوبات الأمريكية

