مؤسسات الأسرى تطالب الصليب الأحمر باستئناف الزيارات للسجون

وكالات

طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، اليوم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة استئناف الزيارات إلى السجون الإسرائيلية بشكل فوري، في ظل ما وصفته بـ"تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى".

ودعت المؤسسات في بيانها اللجنة الدولية إلى إرسال فرق طبية عاجلة لتقييم ومراقبة الأوضاع الصحية للأسرى، مؤكدة أن العديد منهم يعانون أمراضًا مزمنة وإصابات لم تُعالج، فضلًا عن آثار التجويع والتعذيب التي فُرضت عليهم خلال الفترة الماضية.

وشددت المؤسسات على أنه لا يوجد أي مبرر لدى سلطات الاحتلال لمنع الصليب الأحمر من استئناف زياراته بعد الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، محذّرة من أن الوضع الإنساني داخل السجون أصبح حرجًا ويهدد حياة الأسرى بشكل متواصل.

وأكدت الجهات الحقوقية الفلسطينية أن استمرار منع الزيارات يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حق الأسرى في التواصل الإنساني والرعاية الطبية.