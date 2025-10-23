الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 139 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاعات الجوية واعترضت 139 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الدفاعات الروسية "أُسقطت 56 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، و22 فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و14 فوق مقاطعة ريازان، و13 فوق مقاطعة روستوف، و4 فوق جمهورية القرم، واثنتين فوق كل من مقاطعات تامبوف وفولجوجراد وأوريول وكالوجا، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".