ليتوانيا.. استقالة وزيرة الدفاع بسبب مشكلات موازنة 2026

فيلنيوس - (د ب أ)

قدمت وزيرة الدفاع الليتوانية دوفيلي شاكاليني استقالتها من منصبها، اليوم الأربعاء، عقب نقاش عام بشأن موازنة الدفاع العام المقبل.

وقالت السياسية، التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي، إنها استقالت لأنها تتبنى وجهات نظر مختلفة جوهريا عن أفكار رئيسة الوزراء إنجا روجينيني بشأن تعزيز دفاعات البلاد.

يذكر أن ليتوانيا، المحاذية لإقليم كالينينجراد الروسي، وبيلاروس حليفة موسكو، دولة عضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء إنجا روجينيني، التي تنتمي أيضا للحزب الديمقراطي الاشتراكي، عقب اجتماع مع الرئيس جيتاناس ناوسيدا أنها تعتزم البدء في إقالة شاكاليني، ولم تكن تسلمت الاستقالة بعد.

ويدور الخلاف حول حجم موازنة الدفاع لعام 2026، وقد احتدم بعد اجتماع غير رسمي في وزارة الدفاع مع قادة الرأي والصحفيين.