وكالات

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إن هناك حاجة عاجلة لدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر، مضيفة "نريد أن نرى فتح معبر رفح بالكامل إلى جانب فتح ممرات أخرى لدخول المساعدات".

وشددت كوبر خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن المدنيون في غزة لايمكنهم الانتظار للحصول على المساعدات الإنسانية.

ورحبت وزيرة الخارجية البريطانية، بالجهود المبذولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لضمان صمود وقف إطلاق النار بغزة، مهيبة جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم.