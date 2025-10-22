إعلان

بعد قرار الكنيست.. بن غفير: حان وقت فرض السيادة على الضفة الآن

كتب : محمد جعفر

04:44 م 22/10/2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه حان وقت فرض السيادة على الضفة الغربية الآن.

وفي السياق ذاته قال حزب الليكود في بيان له: "نحن نعزز الاستيطان يوميا بالأفعال وبالميزانيات وبالبناء وبالصناعة وليس بالكلام"، مضيفًا: "السيادة الحقيقية لن تتحقق بقانون استعراضي يهدف للإضرار بعلاقاتنا مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت".

صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية لصالح مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست آفي ماعوز من حزب نوعام، يقضي بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن مشروع القانون أُقرّ بأغلبية 25 صوتًا مقابل 24 معارضًا، في خطوة وصفت بأنها ذات طابع رمزي في هذه المرحلة من العملية التشريعية.

