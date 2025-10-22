رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقرير يفيد بأنه يسعى للحصول على 230 مليون دولار من وزارة العدل تعويضا عن مصروفات قانونية مرتبطة بتحقيقات اتحادية ضده، قائلا إنه لا علاقة له بالطلب لكنه سيتبرع بأي أموال يحصل عليها للأعمال الخيرية.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الثلاثاء أن ترامب يطالب وزارة العدل بتعويضه عما زعم أنها تحقيقات لها دوافع سياسية.

وقال ترامب في إشارة إلى محاميه "لا أتحدث معهم حتى عن ذلك، كل ما أعرفه هو أنهم (وزارة العدل) مدينون لي بالكثير من المال. لكنني لا أبحث عن المال"، مضيفًا: "سأعطيه لجمعية خيرية أو ما شابه، أي أموال سأعطيها لجمعية خيرية، لكن انظروا ماذا فعلوا، زوروا الانتخابات".

وفي مفارقة غير مسبوقة، يقود ترامب الآن نفس الحكومة الاتحادية التي حققت بشأنه سابقا على خلفية المزاعم غير الحقيقية المرتبطة بخسارته للانتخابات.

وقالت نيويورك تايمز إن ترامب قدم مطالبتين إداريتين، وهي خطوة غالبا ما يتم اتخاذها قبل المقاضاة، سعيا للحصول على تعويضات عن انتهاكات مزعومة لحقوقه.