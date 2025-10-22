الكرملين: لم يتم تحديد موعد لقاء بوتين وترامب حتى الآن

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن موعد اجتماع القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدد بعد، مشيرًا إلى أن كلا من بوتين وترامب لا يريدان إضاعة الوقت.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين إن المواعيد في الواقع لم يتم تحديدها بعد، ولم يتم تحديدها بعد، ولكن قبل ذلك فإن التحضير الدقيق ضروري الأمر يستغرق وقتا.

وعندما سُئل عن تصريحات ترامب حول عدم رغبته في إضاعة الوقت، قال بيسكوف: "لا أحد يريد إضاعة الوقت، لا الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين".

وأضاف بيسكوف أن هناك الكثير من المعلومات المضللة والأقاويل والشائعات التي تدور حول القمة، والتي كانت في الغالب كاذبة.