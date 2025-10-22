إعلان

الكرملين: لم يتم تحديد موعد لقاء بوتين وترامب حتى الآن

كتب : محمد جعفر

02:03 م 22/10/2025

الكرملين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن موعد اجتماع القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدد بعد، مشيرًا إلى أن كلا من بوتين وترامب لا يريدان إضاعة الوقت.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين إن المواعيد في الواقع لم يتم تحديدها بعد، ولم يتم تحديدها بعد، ولكن قبل ذلك فإن التحضير الدقيق ضروري الأمر يستغرق وقتا.

وعندما سُئل عن تصريحات ترامب حول عدم رغبته في إضاعة الوقت، قال بيسكوف: "لا أحد يريد إضاعة الوقت، لا الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين".

وأضاف بيسكوف أن هناك الكثير من المعلومات المضللة والأقاويل والشائعات التي تدور حول القمة، والتي كانت في الغالب كاذبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكرملين لقاء بوتين فلاديمير بوتن دونالد ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي بمنتصف تعاملات اليوم
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا