وكالات

أعاد متحف اللوفر في باريس فتح أبوابه صباح الأربعاء أمام الزائرين، وذلك للمرة الأولى منذ عملية السرقة التي وقعت الأحد الماضي، حين تمكن أربعة لصوص من الاستيلاء على ثماني قطع مجوهرات تُقدَّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

وابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وهو موعد الافتتاح المعتاد، بدأ الزوار الأوائل في دخول المتحف الأشهر في العالم، في حين لا تزال قاعة أبولون، التي شهدت واقعة السرقة، مغلقة حتى إشعار آخر وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد مسؤول في المتحف لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الإغلاق الجزئي يهدف إلى استكمال التحقيقات، فيما تُقدَّر قيمة الأضرار الناجمة عن السرقة بنحو 88 مليون يورو.