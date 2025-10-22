إعلان

بعد سرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو.. متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه أمام الزوار

كتب : مصراوي

11:22 ص 22/10/2025

متحف اللوفر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعاد متحف اللوفر في باريس فتح أبوابه صباح الأربعاء أمام الزائرين، وذلك للمرة الأولى منذ عملية السرقة التي وقعت الأحد الماضي، حين تمكن أربعة لصوص من الاستيلاء على ثماني قطع مجوهرات تُقدَّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

وابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وهو موعد الافتتاح المعتاد، بدأ الزوار الأوائل في دخول المتحف الأشهر في العالم، في حين لا تزال قاعة أبولون، التي شهدت واقعة السرقة، مغلقة حتى إشعار آخر وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد مسؤول في المتحف لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الإغلاق الجزئي يهدف إلى استكمال التحقيقات، فيما تُقدَّر قيمة الأضرار الناجمة عن السرقة بنحو 88 مليون يورو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

متحف اللوفر باريس عملية السرقة قطع مجوهرات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يواصل خسائره اليوم بمصر ويهبط 75 جنيها في بداية التعاملات
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا
4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟ - (تقرير)