وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل غدا في زيارة تستمر يومين

كتب : مصراوي

10:58 ص 22/10/2025

ماركو روبيو

(د ب أ)

يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل غدا الخميس، في زيارة تستمر يومين، طبقا لما قاله مسؤول أمريكي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف المسؤول للصحيفة العبرية، أنه سيتم الإعلان رسميا عن الزيارة في وقت لاحق اليوم وستركز على دعم التنفيذ الناجح لخطة واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي.فانس والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

وستكون هذه الزيارة الرابعة التي يقوم بها روبيو إلى إسرائيل منذ توليه منصبه في يناير.

