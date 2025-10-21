إعلان

نائب وزير الخارجية يعقد سلسلة اجتماعات مع البعثات المصرية استعداداً لانتخابات النواب

كتب : مصراوي

06:17 م 21/10/2025
    اجتماعات مع البعثات المصرية استعداداً لانتخابات النواب
    اجتماعات مع البعثات المصرية استعداداً لانتخابات النواب
    اجتماعات مع البعثات المصرية استعداداً لانتخابات النواب
    اجتماعات مع البعثات المصرية استعداداً لانتخابات النواب

مصراوي

عقد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سلسلة من الاجتماعات التنسيقية على مدار يومي 20 و21 أكتوبر تضمنت مختلف المناطق الجغرافية، وذلك بمشاركة المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وحضور السفراء رؤساء البعثات المصرية رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية في كافة دول العالم، والتي من المقرر أن تستقبل الناخبين المصريين بالخارج يومي 7-8 نوفمبر للمرحلة الأولى وتشمل 14 محافظة، و21-22 نوفمبر للمرحلة الثانية وتشمل 13 محافظة، على أن تجرى الإعادة في الحالات التى تقتضى ذلك يومي 1-2 ديسمبر للمرحلة الأولى ويومي 15-16 ديسمبر للمرحلة الثانية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد انتخابات مجلس النواب 2025.

من جانبه، قام المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات باستعراض القواعد والإجراءات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، موضحاً الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية لتمكين المواطنين المصريين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية.

وأكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في هذا السياق على استعداد السفارات والقنصليات المصرية لاستقبال الناخبين المصريين وتقديم كافة التسهيلات لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، مبرزاً توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بإيلاء الأولوية القصوى وبذل الجهد من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وبما يضمن تمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري خلال الاستحقاق الانتخابي على النحو الأمثل.

نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشي انتخابات النواب استعداد البعثات المصرية لانتخابات النواب

