منصة قنص على الشجرة.. تفاصيل 3 محاولات لاغتيال ترامب

اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام مجموعة أصغر من السلالم للصعود إلى طائرة الرئاسة بعد اكتشاف "منصة صيد" مع خط رؤية للطائرة الرئاسية من قبل سلطات إنفاذ القانون في مطار بالم بيتش الدولي.

يمتد المدخل البديل للطائرة إلى بطن طائرة الرئاسة، بدلاً من الدرج الذي يبلغ طوله 18 قدمًا والمُتصل بالباب العلوي للطائرة، والذي يستخدمه عادةً القائد العام . وصرح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز بأن القرار اتُخذ بسبب "الإجراءات الأمنية المشددة".

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أن التحقيق بدأ بعد اكتشاف جهاز الخدمة السرية للأمر.

وقال باتيل في بيان شاركه مع صحيفة الإندبندنت: "قبل عودة الرئيس إلى ويست بالم بيتش، اكتشف جهاز الخدمة السرية الأمريكي ما يبدو أنه منصة صيد مرتفعة ضمن خط رؤية منطقة هبوط الطائرة الرئاسية".

وأضاف باتيل أنه لم يتم العثور على أي أفراد في مكان الحادث، أو على صلة بالاكتشاف، ولكن تم تخصيص المزيد من الموارد للمساعدة في التحقيق الذي تجريه الوكالة.

أظهرت الصور هيكلًا على شجرة، قيل إنه وُضع بالقرب من المكان الذي يُحيي فيه ترامب الصحفيين ويتحدث إليهم. وصرح مسؤول لم يُكشف عن هويته لصحيفة "ذا يو إس صن" أن المنصة وُضعت هناك على ما يبدو "قبل أشهر".

ولم يتم العثور على أي ذخيرة بالقرب من مكان الحادث، بحسب ما ذكرته الوكالة.

وفي أعقاب الحادث الذي وقع يوم الأحد، أكد أنتوني جوجليلمي، رئيس الاتصالات في الخدمة الأمنية الأمريكية، أن المنظمة "تعمل بشكل وثيق" مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك وكالات إنفاذ القانون في مقاطعة بالم بيتش.

وقال جوجليلمي في بيان شاركه مع صحيفة الإندبندنت: "بينما لا نستطيع تقديم تفاصيل حول العناصر المحددة أو نيتها، فإن هذا الحادث يؤكد أهمية تدابيرنا الأمنية المتعددة الطبقات".

ولم تكن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة هي الأولى من نوعها، إذ تعود الواقعة السابقة إلى 13 يوليو 2024، عندما استهدفه مسلح بإطلاق نار من فوق سطح مبنى أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، بينما كان حينها مرشحًا للرئاسة.

وأصابت إحدى الرصاصات أذنه، فيما أدى الهجوم إلى مقتل أحد الحاضرين وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتتمكن من قتل المنفذ في الحال.

فيما وقعت المحاولة الثانية لاغتيال ترامب في 15 سبتمبر 2024، حين رصد جهاز الخدمة السرية شخصًا يُدعى راين روث بالقرب من ملعب للجولف كان ترامب متواجدًا فيه، وهو يحمل سلاحًا ناريًا.

حاول أفراد الحراسة إطلاق النار عليه، إلا أنه تمكن من الفرار مؤقتًا قبل أن يتم إلقاء القبض عليه لاحقًا.

وفيما بعد، أعلنت السلطات القضائية الأمريكية توجيه تهمة الشروع في اغتيال رئيس إلى راين روث، المشتبه بمحاولته إطلاق النار على ترامب في فلوريدا.

وخلال جلسة النطق بالحكم، حاول روث الانتحار بطعن نفسه في الرقبة باستخدام قلم، بعد أن خلصت هيئة المحلفين إلى إدانته بجميع التهم الموجهة إليه عقب ساعتين من المداولات.

وأثناء مغادرة أعضاء الهيئة قاعة المحكمة، أمسك المتهم بالقلم وحاول إيذاء نفسه، إلا أن عناصر خدمة المارشالات الأمريكية تدخلوا بسرعة، وسيطروا عليه ونقلوه خارج القاعة.