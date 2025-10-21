قادة أوروبيون يدعمون الجهود الأمريكية لإحلال السلام في أوكرانيا

بروكسل- (د ب أ)

نشر عدد من القادة الأوروبيين اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جاء فيه أن الخط الأمامي الحالي في أوكرانيا يجب أن يكون نقطة بداية لمفاوضات سلام محتملة.

وكتب القادة" نؤيد بقوة موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثل في وقف القتال على الفور، وأن يصبح خط التماس الحالي نقطة بداية المفاوضات".

والموقعون على البيان هم رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس وزراء بولندا دونالد توسك.

وأضاف البيان" نحن نواصل التزامنا بأنه لا يجب تغيير الحدود الدولية بالقوة".

وكان ترامب قد قال أمس الأول الأحد إنه يجب تجميد الخطوط الأمامية في أوكرانيا، مضيفا أنه يمكن " للجانبين التفاوض في وقت لاحق". وبعد ذلك قال ترامب أمس الاثنين إن لا يعتقد أن أوكرانيا ستفوز بالحرب ضد روسيا، على الرغم من أنه لم يستبعد ذلك بصورة كاملة.

وأكد البيان الأوروبي أن أوكرانيا هي الطرف الوحيد في الصراع المهتم بصورة جدية بتحقيق السلام.

وأضاف البيان" نستطيع أن نرى جميعا أن بوتين( الرئيس الروسي فلادمير بوتين) يواصل اختيار العنف والدمار".

وأكد الموقعون على البيان التزامهم بدعم أوكرانيا.

كما أشار البيان إلى الجهود المستمرة في أوروبا لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي.