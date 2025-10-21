الرئيس الألماني يزور النمسا في أول زيارة رسمية منذ 28 عاما

برلين/فيينا- (د ب أ)

يتوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر اليوم الثلاثاء، إلى النمسا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وزوجته دوريس شمداور الضيفين في فيينا بمراسم عسكرية رسمية في مستهل الزيارة.

ويعتزم شتاينماير إجراء محادثات مع المستشار النمساوي كريستيان شتوكر (من حزب الشعب النمساوي) ومع عدد من أعضاء البرلمان.

وكان آخر رئيس ألماني قام بزيارة للنمسا هو رومان هيرتسوج، وكان ذلك قبل 28 عاما. وتتمتع ألمانيا والنمسا بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية وثيقة، وبحسب مكتب الرئاسة الألماني، فإن الهدف من الزيارة إبداء التقدير لهذه العلاقات وتعزيزها.

كما يسعى الرئيسان الألماني والنمساوي إلى توجيه رسالة أوروبية مشتركة في وقت يتعرض فيه الاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة من الداخل والخارج. وقد دعا شتاينماير وفان دير بيلين في نداء مشترك إلى جعل أوروبا أكثر ثقة بنفسها وأقوى عسكريا، وحذرا في مقال نشرته صحيفة "كرونه تسايتونج" النمساوية من أن "فكرة أوروبا قد تنطفئ في العاصفة إذا اكتفينا بالمشاهدة أو بالتمسك بالماضي".

وسيشارك شتاينماير خلال زيارته لفيينا في الافتتاح الرسمي لمبنى السفارة الألمانية الجديد، الذي يضم أيضا التمثيل الدائم لألمانيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومن المقرر أن يتوجه شتاينماير من فيينا إلى إنسبروك، حيث يزور موقع بناء نفق برينر الأساسي الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا والمقرر الانتهاء من إنشائه في 2032. ويهدف النفق إلى تخفيف الضغط عن طريق برينر البري.