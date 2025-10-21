إعلان

إعلام: ترامب متحمس جدا لإنهاء حرب أوكرانيا

كتب : مصراوي

03:04 ص 21/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكدت صحيفة نيوزنيشن، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحمس جدا لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

كتبت الصحيفة: "الرئيس ترامب كان صريحا للغاية مع زيلينسكي خلال لقائهما في البيت الأبيض يوم الجمعة، بضرورة توقف الحرب ووقف القتل".

وأكد ترامب مجددا رغبته في إنهاء الحرب وإيجاد حل للصراع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض الليلة، أن ترامب متحمس جدا لإنهاء الحرب.

والتقى زيلينسكي مع ترامب في الساعة 8:00 مساء من يوم الجمعة بتوقيت موسكو.
وقدم الوفد الأوكراني، الذي وصل إلى واشنطن، عرضا للرئيس ترامب حول كيفية استخدام كييف صواريخ "توماهوك" في حال تسلمتها، وتأثيرها على العمل العسكري.

ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي بأنه يأمل في إنهاء الصراع الأوكراني دون الحاجة إلى إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، مؤكدا ثقته بإمكانية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، كما أعرب عن رأيه بأن الأحداث "تسير على ما يرام"، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك:



