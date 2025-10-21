إعلان

كتب : مصراوي

02:59 ص 21/10/2025

خليل الحية

وكالات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بقطاع غزة خليل الحية، إنهم لديهم عزم للمضي في اتفاق وقف إطلاق النار حتى نهايته.

وأكد الحية خلال لقاءات الحركة في القاهرة، أن حماس والفصائل يرون في الاتفاق كل الخير، لافتا إلى أن ما بذله الوسطاء والتظاهرة الدولية في شرم تؤكد انتهاء الحرب على غزة بلا عودة.

وأكد أن الاتفاق سيصمد بسبب إرادتنا والإرادة الدولية، قائلا: "جادون لاستخراج وتسليم جميع الجثامين الإسرائيلية، لكن نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين الإسرائيلية".

وتابع: لاحظنا التزاما بدخول المساعدات المتفق عليها ونأمل في زيادتها، وفقا للغد.

