(أ ب)

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين، أن الجيش في ميانمار أوقف عملية احتيال على الإنترنت قرب الحدود مع تايلاند، واعتقل أكثر من ألفي شخص وصادر العشرات من محطات شركة ستارلينك للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وتشتهر ميانمار باستضافة عمليات احتيال على الإنترنت يتم خلالها خداع الناس في جميع أنحاء العالم وعادة ما تتضمن هذه العمليات كسب ثقة الضحايا عبر الإنترنت من خلال حيل رومانسية وخطابات استثمار مزيفة.

كما تشتهر هذه المراكز باستدراج عمال من دول أخرى بذرائع كاذبة ووعدهم بوظائف مشروعة ثم احتجازهم وإجبارهم على القيام بأنشطة إجرامية.

وأصبحت عمليات الاحتيال في دائرة الضوء على المستوى الدولي الأسبوع الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات ضد منظمي عصابة كمبودية كبرى للاحتيال الإلكتروني، ووجهت محكمة اتحادية أمريكية في نيويورك اتهاما إلى شخص يشتبه أنه زعيم العصابة.

ووفقا لتقرير بصحيفة "ميانمار ألين" اليوم الاثنين، قام الجيش بمداهمة "كيه كي بارك"، وهو مركز جرائم الكترونية موثق بشكل جيد، وذلك في إطار العمليات التي بدأت في أوائل سبتمبر الماضي لوضع حد للاحتيال عبر الإنترنت والمقامرة غير القانونية والجرائم الإلكترونية عبر الحدود.