ستارمر يتعهد بالعمل مع الحلفاء لتعطيل آلة حرب بوتين

حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحلفاء على تكثيف الجهود الاقتصادية لـ "تعطيل" جيش فلاديمير بوتين وسط مخاوف أوروبية بشأن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوكرانيا.

ويعتزم ستارمر مناقشة الوضع مع ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" يوم الجمعة المقبل.

وتأتي المحادثات بعد فشل المحادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وترامب في دفع الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك والتقارير التي أفادت بأن الرئيس الأوكراني واجه ضغوطا لقبول مطالب موسكو.

وقال ستارمر إنه يريد وضع أوكرانيا في "أقوى وضع ممكن" قبل وأثناء وبعد أي وقف لإطلاق النار، رغم أنه قال إن بوتين لم يكن جادا بشأن السلام.

وقبل محادثات تحالف الراغبين هذا الأسبوع، قال ستارمر: "يجب أن نكون حازمين في دعمنا لأوكرانيا وأنا ملتزم بتكثيف جهودنا لتعطيل آلة حرب بوتين".

وتابع: "لقد أظهرت تكتيكات المماطلة الروسية مرارا وتكرارا أن أوكرانيا هي الطرف الوحيد الجاد بشأن السلام. يمكننا جميعا أن نرى أن بوتين ليس جادا وهو يواصل اختيار العنف والدمار".

وأكد أن "الطغاة مثل بوتين يستجيبون للقوة فقط، يجب علينا زيادة الضغط على اقتصاده وصناعته الدفاعية كما فعلنا الأسبوع الماضي بحزمة كبيرة من العقوبات حتى يكون جاهزا لتحقيق السلام".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ستارمر قوله: "مع اقتراب الشتاء، سنواصل زيادة دعمنا الإنساني والمالي والعسكري لكي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن شعبها وسيادتها".

وأضاف "لا يمكننا أن نغفل أن مستقبل أوكرانيا هو مستقبلنا، وأن الأيام والأسابيع القليلة المقبلة ستكون محورية لمستقبل الأمن الأوروبي".