"بعد وقوع انفجار على متنها".. جهود مكثفة لإنقاذ ناقلة غاز في خليج عدن

وكالات

كشفت مصادر أمنية بحرية لوكالة رويترز اليوم الإثنين، تفاصيل محاولة إنقاذ ناقلة غاز البترول المسال (إم.في فالكون) التي لا تزال تشتعل فيها النيران بعدما وقع على متنها انفجار.

وقالت المصادر، إن هناك عملية جارية مكثفة لإنقاذ ناقلة الغاز (إم.في فالكون) التي لا تزال تشتعل فيها النيران، مشيرة إلى أنها جنحت في خليج عدن بعد انفجار وقع على متنها في 18 أكتوبر 2025.

وأكدت المصادر أن الناقلة التي ترفع علم الكاميرون كانت محملة بالكامل عندما وقع الانفجار قبالة السواحل اليمنية، مما أجبر معظم أفراد طاقمها، وعددهم 26، على ترك السفينة.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس) والمصادر إن سبب الانفجار غير واضح، لكن المؤشرات المبكرة تظهر أنه حادث يتعلق بحمولتها.