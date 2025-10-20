وكالات

نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" تقرير يكشف جريمة فساد في عقود توريد النفط والغاز التي أُبرمت خلال فترة نظام بشار الأسد السابق.

وفقًا لتقرير "سانا" فإن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا أكدت على وجود مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز التي أُبرمت خلال نظام الأسد.

وأشارت وكالة الأنباء السورية، إلى أن إحدى البعثات التفتيشية السورية قامت بالتدقيق في العقود التعاقدية لأحد الشركات العامة العاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء.

وأكدت "سانا" أنه بالفحص تبين عن وجود فروقات في العمليات التسعيرة بشكل كبير حيث تجاوزت 32 مليار ليرة سورية، إلى جانب عدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.

وقررت البعثة اتخاذ إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع المغادرة حتى يتم استكمال التحقيقات النهائية.