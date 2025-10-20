رغم الاتفاق.. نتنياهو: ألقينا 153 طنا من القنابل على غزة أمس

مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة لم تكن قوية ووثيقة من قبل كما هو الحال الآن، مشيرًا إلى أنه سيناقش مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الذي سيزور البلاد التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه تل أبيب.

وأضاف نتنياهو خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست اليوم الاثنين: سنقدم للكنيست قانون التجنيد الذي سيضمن تجنيد عشرات الآلاف من أبناء المدارس الدينية خلال سنتين، مؤكدًا: قضينا على الكثير من التهديدات لكن لا تزال هناك تهديدات أخرى أمام إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى أنه فيما يتعلق بآخر التطورات في غزة ألقى الجيش 153 طنا من القنابل على غزة أمس، وذلك بعد مقتل اثنين من جنودنا على يد حماس.

يذكر أن إسرائيل وحركة حماس، قد توصلت برعاية مصرية وأمريكية وبمشاركة قطر وتركيا، إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة خلال مفاوضات استضافتها قمة شرم الشيخ، ونص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، وبدء تبادل الأسرى والمختطفين على مراحل، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة فتح المعابر بشكل تدريجي، كما تضمن التفاهم التزام الطرفين ببحث ترتيبات ما بعد الحرب، بما في ذلك إعادة إعمار القطاع وضمانات أمنية متبادلة.