إعلان

نتنياهو: السلام يُعقد مع الأقوياء لا الضعفاء.. وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى

كتب : مصراوي

05:49 م 20/10/2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سياسته تقوم على مبدأ أن السلام يُعقد مع الأقوياء لا مع الضعفاء، مؤكداً ثقته في أن إسرائيل ستحقق مزيداً من اتفاقيات السلام في المنطقة.

وأضاف نتنياهو خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست اليوم الاثنين، أن بلاده ستعمل على تدمير القوة العسكرية والإدارية لحركة حماس، مشيراً إلى أن العالم بات يدرك اليوم أن دولة إسرائيل قوية جداً، بل أقوى من أي وقت مضى.

وأوضح أن هناك تهديدات جديدة تلوح في الأفق، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تتابع هذه التهديدات وتتحرك لإزالتها، لافتاً إلى أن تل أبيب تسعى لتحقيق استقلالية في مجال التسلح.

وتابع: إنجازات إسرائيل الاقتصادية خلال الحرب مثيرة للإلهام، مضيفاً أن الحكومة تعمل على إنشاء المنظومة القومية للذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز موقع إسرائيل العالمي في هذا المجال، كما فعلت سابقاً في مجال أمن المعلومات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)