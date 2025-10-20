مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سياسته تقوم على مبدأ أن السلام يُعقد مع الأقوياء لا مع الضعفاء، مؤكداً ثقته في أن إسرائيل ستحقق مزيداً من اتفاقيات السلام في المنطقة.

وأضاف نتنياهو خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست اليوم الاثنين، أن بلاده ستعمل على تدمير القوة العسكرية والإدارية لحركة حماس، مشيراً إلى أن العالم بات يدرك اليوم أن دولة إسرائيل قوية جداً، بل أقوى من أي وقت مضى.

وأوضح أن هناك تهديدات جديدة تلوح في الأفق، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تتابع هذه التهديدات وتتحرك لإزالتها، لافتاً إلى أن تل أبيب تسعى لتحقيق استقلالية في مجال التسلح.

وتابع: إنجازات إسرائيل الاقتصادية خلال الحرب مثيرة للإلهام، مضيفاً أن الحكومة تعمل على إنشاء المنظومة القومية للذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز موقع إسرائيل العالمي في هذا المجال، كما فعلت سابقاً في مجال أمن المعلومات.