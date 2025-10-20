نتنياهو: نحمل السلاح ويدنا الأخرى ممتدة للسلام لمّن يريدونه معنا

مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مجزرة 7 أكتوبر كانت امتحانًا لم نشهد مثله من قبل، مؤكداً أن إسرائيل قامت برد الصاع صاعين لمن سعى إلى قتلها، مشيرًا إلى أن حماس لم تكن من قبل مستعدة للموافقة على الصفقة التي وافقنا عليها لإعادة الأسرى مرة واحدة، مشدداً على عزمه تحقيق هدف نزع سلاح حماس وبقية أهداف الحرب.

وأوضح نتنياهو، خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست اليوم الاثنين، أن الضغوط الإسرائيلية على حركة حماس استمرت على مدى عامين، وهو ما دفع الحركة ـ بحسب قوله ـ إلى القبول بإبرام صفقة لإعادة الأسرى، وأن إسرائيل واجهت تهديداً وجودياً وعملت على إزالته.

وتطرق نتنياهو إلى مواقف داخلية قائلاً إنه لم يكن مستعداً للموافقة على إنهاء الحرب والخضوع لمطالب حماس كما طالب بعض أعضاء الكنيست، مضيفًا: الحرب لم تنته ورأينا أمس كيف انتهكت حماس اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن قواته هاجمت عشرات الأهداف في قطاع غزة للرد على ذلك الانتهاك.

وتابع: إسرائيل تحمل السلاح ويدها الأخرى ممتدة للسلام، مؤكداً أن تل أبيب ستظل مستعدة للمساءلة على مواقفها الدفاعية وفي الوقت نفسه منفتحة على فرص السلام لمن يريدونه معنا.