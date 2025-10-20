إعلان

مصرع شخصين إثر انزلاق طائرة شحن إماراتية خارج مدرج مطار هونغ كونغ

كتب : مصراوي

04:42 م 20/10/2025

انزلاق طائرة

مصراوي

أفادت وسائل إعلام صينية نقلًا عن الشرطة بمصرع شخصين إثر انزلاق طائرة شحن إماراتية خارج مدرج مطار هونغ كونغ الدولي.

وقالت وسائل الإعلام في هونغ كونغ بأن طائرة شحن بوينغ 747، قادمة من دبي وتشغلها شركة AirACT نيابة عن طيران الإمارات (رحلة EK9788)، انحرفت عن مدرج مطار هونغ كونغ الدولي أثناء هبوطها واصطدمت بمركبة مراقبة أرضية وسقطت في البحر.

ولفتت المصادر إلى أن الطائرة غمرتها المياه بالكامل تقريبًا، لكن أفراد الطاقم الأربعة نجوا دون إصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت الشرطة وفاة شخصين نتيجة الحادث، الأول رجل يبلغ من العمر 30 عامًا كان على متن مركبة المراقبة، والثاني رجل يبلغ 41 عامًا نُقل إلى المستشفى وأُعلن لاحقًا عن وفاته.

ووقع الحادث في الساعة 3:50 فجرًا بتوقيت هونغ كونغ في ظل ظروف جوية سيئة، مما أدى إلى إغلاق المدرج مؤقتًا، وفق بيان صادر عن هيئة مطار هونغ كونغ.

فيديو قد يعجبك:



