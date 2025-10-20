إعلان

كوشنر: على إسرائيل مساعدة الفلسطينيين

كتب : مصراوي

02:54 م 20/10/2025

جاريد كوشنر

مصراوي

قال جاريد كوشنر، أحد المبعوثين الأمريكيين المشاركين في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس وصهر الرئيس الأمريكي، إن على إسرائيل "إيجاد وسيلة لمساعدة الفلسطينيين" إذا كانت تسعى للاندماج في محيطها الإقليمي بعد انتهاء الحرب على غزة.

وأوضح كوشنر، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، أن "الرسالة الرئيسية التي نحاول إيصالها للمسؤولين الإسرائيليين هي أنه إذا كنتم تريدون دمج إسرائيل في الشرق الأوسط، فعليكم إيجاد وسيلة لمساعدة الشعب الفلسطيني على الازدهار وتحسين أوضاعه".

وأُجريت المقابلة قبل الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قطاع غزة، وقبل وصوله برفقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل اليوم، ضمن جهود دبلوماسية لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار وسبل تثبيته.

جاريد كوشنر إسرائيل فلسطين

