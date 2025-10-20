ويتكوف وكوشنر يلتقيان نتنياهو في تل أبيب

مصراوي

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن المبعوثين الأمريكيين، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، عقدا اجتماعًا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، لبحث تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية، والجهود الدبلوماسية المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار.

واليوم الاثنين، وصل صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل.

وفي وقتٍ سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيؤكد خلال مباحثاته في إسرائيل ومع الوسطاء، أن اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة لا يزال ساريًا وملزمًا لجميع الأطراف.

وانتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار من خلال قصف مناطق في وسط القطاع وخان يونس ورفح، وفق ما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة.

وقال إن فرق الدفاع المدني رصدت تعمد الاحتلال استهداف مدارس تؤوي نازحين، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.