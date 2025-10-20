وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ليس في صالح بوتين

مصراوي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، إن الوقت ليس في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعليه أن يقبل وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا.

وصرح بارو، أن الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا ستستهدف البنية التحتية للطاقة، مؤكدًا أن فرنسا تعمل على وقف إطلاق النار في أوكرانيا واتفاق سلام مضمون.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة الصراعات التي تتطور بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط، وأوكرانيا.

ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إلى وزراء الاتحاد الأوروبي، لتقديم رؤى حول الوضع في ساحة المعركة واحتياجات كييف الأكثر إلحاحا من المساعدات، ولكن من المرجح أيضا لتقديم إفادة عن مستجدات الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة.

وتأتي المشاورات بعد أيام من اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وبعد إعلان ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، على أرض الاتحاد الأوروبي.

وسوف يناقش الوزراء أيضًا مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستخدام مليارات من اليورو من الأصول الروسية لتمويل قرض تعويضات لأوكرانيا، وحزمة العقوبات الـ 19 على روسيا، بما في ذلك حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال.

ويعد اجتماع اليوم الاثنين هو الاجتماع الأول لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة.