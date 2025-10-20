ترامب: حماس متمردة بعض الشيء وأعتقد أن قيادتها غير متورطة في ذلك

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ما زال ساري المفعول.

وأضاف الرئيس الأمريكي: أن "حماس متمردة بعض الشيء"، لكنه يعتقد أن قيادتها غير متورطة في ذلك.

وجاء تصريح ترامب بعد يوم من العنف أشعله هجوم على قوات الجيش الإسرائيلي في رفح.

وقتل جنديان إسرائيليان في الهجوم وأصيب ثلاثة آخرون، مما دفع إسرائيل إلى الرد بموجة من الغارات المكثفة على أهداف لحماس في أنحاء القطاع، وفقا لروسيا اليوم.