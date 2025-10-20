إعلان

ترامب: حماس متمردة بعض الشيء وأعتقد أن قيادتها غير متورطة في ذلك

كتب : مصراوي

03:57 ص 20/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ما زال ساري المفعول.

وأضاف الرئيس الأمريكي: أن "حماس متمردة بعض الشيء"، لكنه يعتقد أن قيادتها غير متورطة في ذلك.

وجاء تصريح ترامب بعد يوم من العنف أشعله هجوم على قوات الجيش الإسرائيلي في رفح.

وقتل جنديان إسرائيليان في الهجوم وأصيب ثلاثة آخرون، مما دفع إسرائيل إلى الرد بموجة من الغارات المكثفة على أهداف لحماس في أنحاء القطاع، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي حماس ترامب إسرائيل قطاع غزة وقف إطلاق النار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان