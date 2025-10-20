ترامب لـ زيلينسكي: إما إبرام اتفاق مع بوتين وإلا ستواجه الدمار..

وكالات

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قبول شروط روسيا لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف خلال اجتماع في البيت الأبيض الجمعة، محذرا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد "بتدمير" أوكرانيا إذا لم تمتثل.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم: إن ترمب أصر خلال الاجتماع على أن يسلم زيلينسكي منطقة دونباس في الشرق بأكملها إلى روسيا، مكررا نقاط الحديث التي طرحها الرئيس الروسي خلال اتصالهما في اليوم السابق.

وقالت الصحيفة، إن أوكرانيا تمكنت في نهاية المطاف من إقناع ترامب بالعودة إلى تأييد تجميد الخطوط الأمامية الحالية.

وقال ترامب بعد الاجتماع، إن على الجانبين وقف الحرب عند خط القتال‭ ‬الراهن، وذكر زيلينسكي أن هذه نقطة مهمة.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للتعليق على تقرير فاينانشال تايمز.

كان زيلينسكي وصل إلى البيت الأبيض الجمعة، سعيا للحصول على أسلحة لمواصلة القتال في الحرب التي تخوضها بلاده، لكنه اجتمع مع ترامب الذي بدا أكثر تصميما على التوسط في اتفاق سلام.

وأضاف تقرير الصحيفة، أن بوتين عرض خلال اتصال الخميس مع ترامب التنازل عن بعض الأجزاء الصغيرة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين على خط المواجهة الجنوبي مقابل الأجزاء الأكبر بكثير من دونباس التي تخضع الآن للسيطرة الأوكرانية.

وهذا أقل من مطلبه الأصلي لعام 2024، أن تتنازل كييف عن دونباس بأكملها بالإضافة إلى خيرسون وزابوريجيا في الجنوب، وهي مساحة تقارب 20 ألف كيلومتر مربع.

ولم يرد المتحدث باسم زيلينسكي بعد على طلب للتعليق أُرسل خارج ساعات العمل عما إذا كان ترامب ضغط على زيلينسكي لقبول السلام بشروط روسيا.

واتفق ترامب وبوتين الخميس على عقد قمة ثانية، في بودابست بشكل مبدئي، بشأن الحرب في أوكرانيا في غضون الأسبوعين المقبلين، بعد اجتماع 15 أغسطس آب في ولاية ألاسكا الأمريكية الذي فشل في تحقيق تقدم ملموس، وفقا للغد.