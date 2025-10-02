وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عصابات المخدرات في منطقة الكاريبي هي محاربون غير شرعيين، والولايات المتحدة تخوض حاليا صراعا مسلحا ضد هذه الجماعات المسلحة غير الرسمية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة أخبار ون أمريكا اليوم الخميس، إنه لم يفعل أحد ما فعلته وقد قمنا بحل سبع حروب وقد تصبح 8، لافتًا إلى أن "مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة بعد 3000 عام، وسيكون لدينا أكثر من غزة".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيحصل على غزة بالإضافة إلى السلام الشامل وسيكون ذلك إنجازا مذهلا، مضيفًا "بعد حل مسألة غزة سننظر في أمر روسيا وظننت أن ذلك سيكون سهلا لكنه كان صعبا".