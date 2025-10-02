إعلان

ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة بعد 3000 عام

كتب : مصراوي

09:15 م 02/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عصابات المخدرات في منطقة الكاريبي هي محاربون غير شرعيين، والولايات المتحدة تخوض حاليا صراعا مسلحا ضد هذه الجماعات المسلحة غير الرسمية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة أخبار ون أمريكا اليوم الخميس، إنه لم يفعل أحد ما فعلته وقد قمنا بحل سبع حروب وقد تصبح 8، لافتًا إلى أن "مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة بعد 3000 عام، وسيكون لدينا أكثر من غزة".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيحصل على غزة بالإضافة إلى السلام الشامل وسيكون ذلك إنجازا مذهلا، مضيفًا "بعد حل مسألة غزة سننظر في أمر روسيا وظننت أن ذلك سيكون سهلا لكنه كان صعبا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الشرق الأوسط عصابات المخدرات منطقة الكاريبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الرابعة في 2025