بوتين: أوروبا تتحمل مسؤولية استمرار الصراع في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بعض الدول الغربية تنظر إلى أوكرانيا باعتبارها مجرد "ورقة" لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، مؤكداً أن أوروبا تصعد من حدة الصراع وتتحمل المسؤولية عن استمراره.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس الروسي اليوم الخميس، في الجلسة العامة للاجتماع السنوي الثاني والعشرين لمنتدى «فالداي» الدولي للحوار.

وأضاف بوتين، أن بلاده بذلت جهوداً للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، لكنها لم تتمكن من وقف العمليات العسكرية بسبب المواقف الأوروبية، مشيراً إلى أن إصلاح منظمة الأمم المتحدة بات ضرورياً.

وأوضح الرئيس الروسي أن هناك نتائج إيجابية في التواصل بين موسكو والإدارة الأمريكية الحالية، غير أن الخلافات لا تزال كبيرة، مضيفاً أن بلاده تسعى لإيجاد حلول وسط مع واشنطن.

وأشار بوتين إلى أن النخب الأوروبية تثير الهستيريا وتلمّح إلى اقتراب حرب مع روسيا، كما لفت إلى متابعة موسكو "عن كثب" للتصريحات بشأن تعزيز الجيش الألماني.

وأكد في الوقت ذاته أن روسيا تعمل على تطوير أنظمة الاستطلاع والحرب الإلكترونية، وإنشاء منظمات بديلة لمناقشة القضايا الدولية على أساس الحوار والاحترام المتبادل.

وحذّر الرئيس الروسي من أن جميع دول حلف شمال الأطلسي تحارب روسيا، موضحاً أن مدربين تابعين للحلف يشاركون في العمليات القتالية داخل أوكرانيا، إضافة إلى تزويدها بالمعلومات الاستخباراتية والأسلحة والتدريب، وهو ما اعتبره "تحدياً خطيراً" لموسكو.

وأكد بوتين أن القوات الروسية تتقدم على طول جبهة أوكرانيا بأكملها، وأن ثلثي مدينة كوبيانسك بات تحت سيطرة قواته، مشدداً على أن روسيا تعمل لإنشاء منطقة أمنية.

وفي تعليقه على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، قال بوتين: "لا أعلم إن كان ترامب يسخر، لكن إذا كانت روسيا نمراً من ورق، فما هو حلف شمال الأطلسي إذن؟".

وأشار إلى أن روسيا تتكبد خسائر في الحرب لكنها أقل من خسائر أوكرانيا، داعياً في الوقت ذاته الأوكرانيين إلى "الفرار من جيشهم".