بوتين: خطة ترامب بشأن غزة تدعو للتفاؤل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن خطة نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تحمل مؤشرات إيجابية، واصفًا إياها بأنها "تدعو للتفاؤل".

وخلال تصريحات من منتجع سوتشي على البحر الأسود، قال بوتين: "أعتقد أنه قد يكون هناك ضوء في نهاية النفق".

وفي وقت سابق من اليوم، علقت وزارة الخارجية الروسية على الخطة، حيث أكدت المتحدثة ماريا زاخاروفا أن "أي خطوات أو مبادرات لتسوية الوضع في غزة تستحق الدعم"، مشيرة إلى أن موسكو تتفق مع بعض جوانبها.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "هناك نقاط نتفق معها، ونرى أن أي تحرك في هذا الاتجاه يستحق التشجيع"، لافتة إلى أن دولًا عربية وإسلامية بارزة أبدت دعمها للخطة، كما أعلنت السلطة الفلسطينية استعدادها للمشاركة بشكل "بنّاء".

وشددت على أن موسكو تأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى استقرار طويل الأمد في غزة، بما يتيح الشروع في إعادة إعمار البنية التحتية التي دُمرت بشكل شبه كامل خلال الحرب.

وتنص خطة ترامب، التي كُشف عنها الإثنين ووافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقف فوري لإطلاق النار في غزة بمجرد موافقة الأطراف، يليها الإفراج عن الأسرى في القطاع مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.

وتتألف الخطة من 20 بندًا، من أبرزها نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها إلى دول أخرى، وإدارة القطاع عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، تحت إشراف مجلس برئاسة ترامب ويضم من بين أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

كما تنص الخطة على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة مع الإبقاء على "حزام أمني".

وكان ترامب قد هدد حماس الثلاثاء بمصير "قاتم"، مانحًا الحركة 3 إلى 4 أيام للرد على مقترحه.