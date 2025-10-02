البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين كلير، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه عملا دون كلل، من أجل وضع خطة السلام في غزة.

وأضافت كارولين كلير خلال تصريحات لفوكس نيوز الأمريكية، أن خطة وقف الحرب في غزة مقبولة، وتتوقع أن تقبلها حركة المقاومة الإسلامية حماس، ليمضي العالم قدما نحو شرق أوسط أكثر سلاما.

وتابعت المتحدثة البيت الأبيض، "واثقون من أن ترمب سيرسم خطا أحمر لحماس، لان فريقه عمل بجد على الخطة التي لاقت استحسانا عالميا".

وذكرت المتحدثة الرسمية، أن الرئيس ترمب بذل جهدا ووقتا هائلين لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا "سنواصل بيع الأسلحة لحلف شمال الأطلسي كي يتمكن من توفير تلك الأسلحة لأوكرانيا".

وأكدت كلير، أن ترامب يريد انتهاء الحرب في أوكرانيا، وأوضح ذلك لطرفي النزاع.