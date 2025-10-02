إعلان

تنفيذ حكم القتل بحق سعوديين ارتكبا "جرائم إرهابية"

كتب : مصراوي

03:00 م 02/10/2025

وزارة الداخلية السعودية

الرياض- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق مواطِنين لارتكابهما جرائم إرهابية ،بينها الإخلال بأمن المجتمع في منطقة القصيم وسط المملكة .

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن "عبدالله بن سليمان بن عبدالله الفراج وسليمان بن عبدالعزيز بن محمد الربع ( سعوديي الجنسية) أقدما على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي وتصنيع العبوات الناسفة، والذخيرة الحية بهدف قتل رجال الأمن والإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأضافت أن " التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا".

ويرتفع بذلك عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي في السعودية إلى 256 شخصا بينهم أربعة نساء.

وزارة الداخلية السعودية حكم القتل بحق سعوديين جرائم إرهابية

