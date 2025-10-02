إعلان

رويترز: أمريكا ستزود أوكرانيا بمعلومات لاستهداف البنية التحتية الروسية للطاقة

كتب : مصراوي

01:49 م 02/10/2025

حرب روسيا واوكرانيا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين، الخميس، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية عن أهداف روسية بعيدة المدى بما في ذلك البنية التحتية للطاقة.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن واشنطن طلبت من حلفائها في الناتو تقديم دعم مماثل لأوكرانيا.

ويشكّل القرار الذي سيوقعه ترامب أو تغيير علني في السياسة، منذ تشديد خطابه تجاه روسيا في الأسابيع الأخيرة في محاولة لإنهاء الحرب بأوكرانيا.

ومنذ فترة طويلة، تتبادل الولايات المتحدة مع كييف معلومات استخباراتية، غير أنه سيكون من الأسهل الآن على أوكرانيا ضرب البنية التحتية الروسية مثل مصافي النفط وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة لحرمان موسكو من الإيرادات.

في الوقت نفسه، يضغط الرئيس الأمريكي على الدول الأوروبية للتوقف عن شراء النفط الروسي، كشرط للموافقة على فرض عقوبات قاسية على موسكو من أجل تجفيف مصادر تمويل حربها في أوكرانيا.

