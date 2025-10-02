رئيس الوزراء البولندي للقادة الأوروبيين: نحن الآن في وقت الحرب

وكالات

أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الخميس، أن بلاده الآن في وقت حرب.

وأوضح توسك في كلمته، خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاجن، أن الغرب مهدد والعدوان الروسي على أوكرانيا هو المرحلة الأولى، مضيفا "ما يحدث في أوكرانيا هي حربنا وإذا خسرت أوكرانيا فلا شك أننا سنخسر أيضا".

وقال توسك، إنه ليس مهتما بالتصعيد مع روسيا لأن بولندا ستكون الضحية الأولى في الحرب، موضحا أنه يتم تسجيل استفزازات على الحدود مع بيلاروسيا بشكل يومي ويحدث يوميا أكثر من 100 محاولة هجوم على جنوده.

وفي سبتمبر الماضي، ذكرت السلطات البولندية أنه تم نشر مقاتلات بولندية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عملية "احترازية" في المجال الجوي البولندي اليوم السبت بسبب تهديد من ضربات من مسيرات في مناطق مجاورة بأوكرانيا، وتم إغلاق مطار مدينة لوبلين شرقي البلاد.

وجاء التحذير بعدما عبرت 19 مسيرة روسية إلى بولندا، مما دفع الناتو إلى إرسال مقاتلات لإسقاطها، ويسلط التحذير الضوء على مخاوف تساور بولندا منذ أمد طويل بشأن توسع الحرب التي تخوضها روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.

ونشرت القيادة العملياتية للجيش البولندي عبر منصة إكس بعد ظهر، أن أنظمة الدفاع الجوي التي تعمل على الأرض وأنظمة الاستطلاع في حالة تأهب قصوى، مشددًة على أن "هذه الأعمال ذات طبيعة احترازية"، وترمي إلى تأمين المجال الجوي البولندي وحماية مواطني البلاد، ومشيرًة إلى تهديد من ضربات بمسيرات في مناطق أوكرانية محاذية لبولندا، لكنها لم تدلي بمزيد من التفاصيل.

وكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "العمليات الجوية الاحترازية" بدأت في المجال الجوي البولندي بسبب التهديد الذي تشكله المسيرات الروسية التي تعمل فوق مناطق أوكرانية قريبة.