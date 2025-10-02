ترامب يتلقى تقريرا استخباراتيا خلف الأبواب المغلقة.. ما القصة؟



وكالات

كشف جدول أعمال البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتلقى في وقت لاحق اليوم الخميس، إيجازا استخباراتيا مغلقا في المكتب البيضاوي حول موضوع لم يتم الكشف عنه.

وجاء في البرنامج الرسمي أن الرئيس سيتلقى إيجازه الاستخباراتي في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت واشنطن.

وأكدت الوثائق أن الجلسة ستعقد خلف الأبواب المغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام، بينما لم يتم الإعلان عن طبيعة المعلومات التي ستعرض على ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب وقع على تفويض يتيح لوكالات الاستخبارات ووزارة الحرب، مساعدة كييف عبر تزويدها بالمعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ ضربات عسكرية في عمق الأراضي الروسية تستهدف مواقع تابعة للبنية التحتية للطاقة.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن واشنطن تحث حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تقديم دعم مشابه إلى أوكرانيا.

وترى روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعرقل فرص التسوية السياسية ويزج دول "الناتو" بشكل مباشر في أتون النزاع، ووصفت هذه السياسة بأنها "لعب بالنار".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد أن أي شحنات عسكرية تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستعتبر أهدافاً مشروعة للقوات الروسية.

وفي الكرملين، شدد المسؤولون على أن تزويد أوكرانيا بالسلاح من جانب الغرب لا يسهم في دفع المفاوضات قدماً، بل ستكون له تداعيات سلبية تزيد من تعقيد المشهد، وفقا لروسيا اليوم.