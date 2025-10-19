وكالات

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اجتماعًا وُصف بـ"المتوتر" جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في البيت الأبيض، حيث حثّ ترامب الأخير على قبول شروط روسيا لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.

ووفقًا للمصادر، حذّر ترامب زيلنسكي من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه بنيّته "تدمير أوكرانيا بالكامل" إذا لم توافق كييف على بنود الصفقة المقترحة، وأضافت الصحيفة أن اللقاء شهد مشادات وصراخًا متكررين من جانب ترامب، الذي ألقى خرائط الجبهات جانبًا وأصرّ على تنازل أوكرانيا عن كامل منطقة دونباس لموسكو.

كما أوضحت فايننشال تايمز أن ترامب كرر في الاجتماع العديد من النقاط التي طرحها بوتين خلال مكالمة هاتفية جمعتهما في اليوم السابق، فيما قال مسؤولون أوروبيون إن الرئيس الأميركي تبنّى مواقف روسية علنية رغم تعارضها مع تصريحاته السابقة بشأن "ضعف موسكو".

وأشار أحد المسؤولين الأوروبيين إلى أن ترامب أبلغ زيلنسكي بأن "الصراع مجرد عملية خاصة وليست حربًا"، داعيًا إياه إلى القبول بالصفقة أو مواجهة "الدمار الكامل".

وذكرت الصحيفة أن القادة الأوروبيين يتعاملون بحذر مع تطورات الموقف، موضحة أن التفاهم بين واشنطن وكييف يواجه مرحلة حرجة، بينما يسود شعور "بعدم التفاؤل" في العواصم الأوروبية حيال الخطوات المقبلة.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في البيت الأبيض، أمس الجمعة، في زيارة اتسمت بالأهمية الكبيرة وسط محاولات لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.