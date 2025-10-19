كاتس: الجيش تلقى أوامر بالتحرك بقوة ضد أهداف حماس في غزة

وكالات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن جيش الاحتلال تلقى أوامر بالتحرك بقوة ضد أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس داخل قطاع غزة.

وقال كاتس خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن حماس ستدفع ثمناً باهظاً بسبب خرقها لوقف إطلاق النار، وفقًا لوصفه، مضيفًا: "ستتعلم حماس بالطريقة القاسية أن جيش الاحتلال عازم على حماية جنوده ومنع أي أذى يصيبهم".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تنفيذ عمليات جوية لاستهداف العديد من الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال خلال بيان له اليوم الأحد، "بدأنا ضربات على أهداف تابعة لحماس في جنوب غزة ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار اليوم".

ومن جانبه، أكد مراسل قناة الجزيرة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء اليوم الأحد، مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار إلى إلأى أن إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية كثيفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ ضربات في غزة ردًا على "خرق" حركة حماس للاتفاق، وفق زعمها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش هاجم 20 هدفًا في أنحاء قطاع غزة بعد الحدث الأمني في رفح جنوبي القطاع.