إصابة ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بسكن جامعي في أوكلاهوما الأمريكية

كتب : مصراوي

06:48 م 19/10/2025

إصابة ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بسكن جامعي في أوكلا

(أ ب)

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار وقع في وقت مبكر من اليوم الأحد، داخل سكن جامعي تابع لجامعة ولاية أوكلاهوما، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الجامعة.

وأكدت الشرطة أن الحرم الجامعي لم يعد يواجه أي تهديد في أعقاب الحادث.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن إطلاق النار وقع عندما وصل عدد من الأشخاص إلى السكن الجامعي بعد حضورهم حفلة خاصة كبيرة خارج الحرم الجامعي، بحسب شرطة الجامعة.

وذكر رئيس شرطة الجامعة، مايكل بيكنر، في بيان عبر الإنترنت، أن هناك عدة ضحايا، أحدهم معروف بأنه طالب في الجامعة.

وقال متحدث باسم الجامعة إن ثلاثة أشخاص على الأقل تعرضوا لإطلاق نار، وجميعهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأوضحت الشرطة أنها علمت بحادث إطلاق النار في سكن "كاريكر إيست" بعد أن وصل الضحايا إلى مواقع خارج الحرم الجامعي وابلغوا عن الواقعة.

وتقع الجامعة في مدينة ستيلووتر، على بعد نحو 50 ميلا (80 كيلومترا) شمال شرق مدينة أوكلاهوما سيتي.

