منها دجاجات وضفادع.. أزياء غير مألوفة في أكبر مظاهرات ضد ترامب

دعمًا لاحتجاجات "لا ملوك" الأمريكية.. آلاف الأشخاص يتظاهرون في أوروبا- صور

كتبت- سهر عبد الرحيم:

شهدت الولايات المتحدة مظاهرات حاشدة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار "لا للملوك"، وشارك فيها نحو 7 ملايين شخص، في ما اعتُبر أكبر احتجاج في يوم واحد ضد رئيس في السلطة في التاريخ الحديث.

وارتدى بعض المتظاهرين اللون الأصفر، رمزًا للوحدة واستلهامًا من حركات المقاومة السلمية، بحسب منظمي الاحتجاجات. وجاء في منشور على موقع الحملة: "اللون الأصفر تذكير واضح بأن أمريكا ملك لشعبها، لا لملوكها".

بينما ارتدى متظاهرون آخرون أزياءً طريفة، منها دجاجات قابلة للنفخ وضفادع وديناصورات، أوضح البعض أنها تُبرز الطابع السلمي للمظاهرات، وفق ما نقلته شبكة CNN.

وقال متظاهر من لوس أنجلوس، كان يرتدي زيّ وحيد القرن ويرقص على أنغام الموسيقى: "من الصعب وصف المكان بأنه ساحة حرب، عندما ترى الناس يرقصون ويحولون الاحتجاج إلى احتفال في الحي".

وهتف المتظاهرون بشعارات عبر مكبرات الصوت، منها: "هكذا تبدو الديمقراطية"، و"لا كراهية، لا خوف، المهاجرون مرحب بهم هنا". ولوّحوا بالأعلام الأمريكية، ولافتات مناهضة لإدارة الهجرة والجمارك (ICE).

ومع اقتراب الإغلاق الحكومي من أسبوعه الثالث، انضم ملايين المتظاهرين إلى الاحتجاجات في أكثر من 2500 مدينة وبلدة في جميع الولايات الخمسين، وانضمت إليها عدة مدن عالمية، للتصدي لما وصفه المنظمون بـ"استيلاء ترامب الاستبدادي على السلطة".

وفي يونيو الماضي، شارك أكثر من 5 ملايين شخص في احتجاجات "لا للملوك" الأولى.