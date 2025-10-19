بعد سرقة مجوهرات نابليون التاريخية.. إغلاق متحف اللوفر في باريس

مصراوي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مصادر، بسرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن جانبها، أعلنت وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، الخبر عبر حسابها على منصة "إكس"، قائلة: "وقعت سرقة هذا الصباح خلال افتتاح متحف اللوفر".

https://x.com/datirachida/status/1979828402405404895

وبدوره، أعلن المركز الثقافي على موقعه الإلكتروني، أنه سيغلق المتحف طوال اليوم أمام الزوار "لأسباب استثنائية". ورغم عدم وقوع إصابات، إلا أن اللصوص تمكنوا من سرقة بعض المقتنيات.

وبحسب المعلومات الأولية للقضية، التي كشفتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، دخل عدة أشخاص إلى المنشأة بحثًا عن مجوهرات لسرقتها.

ودخل اللصوص، مُخفين وجوههم خلف أقنعة، إلى المتحف مستغلين أعمال البناء على جانب نهر السين من المبنى. دخل اثنان منهم بينما بقي ثالث في الخارج للمراقبة.

وتشير التقارير إلى أن 9 قطع من مجوهرات نابليون التاريخية تمت سرقتها على يد أفراد قبل أن يلوذوا بالفرار.