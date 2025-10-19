ترامب يستفز المتظاهرين بفيديو له كـ"ملك" في طائرة يلقي قاذورات عليهم

مصراوي

في ظل الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها الولايات المتحدة تحت شعار "لا للملوك" ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر الأخير مقطع فيديو استفزازيًا مُولدًا بالذكاء الاصطناعي عبر منصته "تروث سوشيال".

وظهر ترامب، في مقطع الفيديو، وهو يقود طائرة حربية تحمل عبارة "الملك ترامب" ويرتدي زي ملك، ثم يفتح خزانات الطائرة ويلقي القاذورات على أعداد كبيرة من المتظاهرين ضده.

🚨 OMG...the President of the United States just posted himself piloting a fighter jet with "KING TRUMP" on the side and dumping mud all over Harry Sisson and No Kings protestors



To the song "Danger Zone"



He is one of a kind😭 pic.twitter.com/j4ihSVEawS — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 19, 2025

وانتشر المقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بأنه "مجنون".

وشارك نحو 7 ملايين شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة في احتجاجات "لا للملوك" الثانية ضد الرئيس دونالد ترامب، مسجلين بذلك أكبر مظاهرة في يوم واحد ضد رئيس في السلطة في التاريخ الحديث.

ومع اقتراب الإغلاق الحكومي من أسبوعه الثالث، انضم ملايين المتظاهرين إلى الاحتجاجات في أكثر من 2500 مدينة وبلدة في جميع الولايات الخمسين، وانضمت إليها عدة مدن عالمية، للتصدي لما وصفه المنظمون بـ"استيلاء ترامب الاستبدادي على السلطة".

في يونيو، شارك أكثر من 5 ملايين شخص في احتجاجات "لا للملوك" الأولى.