حماس: إسرائيل خرقت الاتفاق 47 مرة ونتنياهو يختلق الذرائع لتعطيله

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 47 خرقا موثقا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل اختلاق الذرائع الواهية لتعطيل الاتفاق والتنصل من التزاماته.

واعتبرت حماس، أن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر خرق فاضح لبنود الاتفاق وتنكّر لالتزاماته أمام الوسطاء.

وطالبت حماس، الوسطاء والجهات الضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح وإلزامه بكل بنود الاتفاق، محذّرة من أن استمرار إغلاق معبر رفح ومنع إدخال معدات البحث والفرق المختصة سيؤدي إلى تأخير انتشال وتسليم الجثث.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي، أن تل أبيب تدرس فرض عقوبات إضافية على حماس إذا لم تواصل تسليم جثامين الأسرى، لافتا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس تحريك خطوط الانسحاب إذا لم تسلم حماس الجثث قبل موعد يحدد لاحقا.

وذكر ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح الحدودي حتى إشعار آخر.

وكتب ديوان نتنياهو في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، السبت: "أصدر رئيس الوزراء نتنياهو تعليماته بعدم فتح معبر رفح الحدودي حتى إشعار آخر. وسيتم النظر في افتتاحه وفقا للطريقة التي تنفذ بها حماس دورها في إعادة الأسرى المتوفين وتنفيذ الإطار المتفق عليه".

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر مطلع، السبت، إن تصريح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن معبر رفح لم يعجب الأمريكيين ويرون أنه يتسبب في ضرر.