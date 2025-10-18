روسيا: مقتل 3 نساء في انفجار بمصنع ذخائر في منطقة الأورال

موسكو- (د ب أ)

ذكر مسؤول محلي بارز اليوم السبت أن ثلاث نساء قتلن في انفجار كبير بمصنع للمتفجرات في مدينة سترليتاماك في منطقة الأورال الروسية.

وقال راضي خبيروف، رئيس جمهورية باشكورتوستان الروسية إن خمسة أشخاص آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، بعد الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة.

ونفى خبيروف التكهنات بأن الانفجار ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة. ونشر على تيليجرام "لا، كان هناك انفجار، ويجرى المحققون الجنائيون حاليا تحليلا للتعرف على أسبابه".

وأضاف أن الانفجار تسبب في تدمير أحد المباني، لكن المصنع يواصل صنع "منتجات ضرورية للغاية ومطلوبة لبلدنا".

وطبقا لموقع (آر.بي.كيه) الإخباري الالكتروني، فإن المصنع متخصص في إنتاج الذخائر والمتفجرات والتخلص منها.

وتداولت العديد من قنوات تيليجرام مقاطع فيديو يزعم أنها تظهر الانفجار.

وتشهد مصانع روسية حوادث خطيرة وبشكل متكرر بسبب انتهاكات قواعد السلامة الأساسية.