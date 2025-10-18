

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإدلاء بأي تصريح، الجمعة، بشأن احتمال تسليم الولايات المتحدة بلاده صواريخ توماهوك بعد لقائه دونالد ترامب في واشنطن، مؤكدا أن الرئيس الأميركي "لا يريد التصعيد".

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي "ناقشنا أيضا مسألة الصواريخ بعيدة المدى، ولا أريد الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن. قررنا عدم التحدث عنها لأن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد".



وخلال الاجتماع أصر زيلينسكي على أن كييف بحاجة إلى صواريخ توماهوك كروز.

واقترح زيلينسكي أيضًا مقايضة الطائرات الأوكرانية بدون طيار بصواريخ توماهوك الأمريكية، قائلاً إن أوكرانيا لديها آلاف الطائرات بدون طيار التي ننتجها، لكنها لا تمتلك صواريخ توماهوك، لهذا السبب نحتاجها.

وتابع قائلاً: "يمكنهم (الولايات المتحدة) أن يمتلكوا آلاف الطائرات بدون طيار، وهذا هو المجال الذي يمكننا أن نعمل فيه معًا".

وعندما سُئل الرئيس دونالد ترامب عن إمكانية إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، قال إن هذه الصواريخ سلاح تحتاجه أمريكا.

وأضاف الرئيس الأمريكي:"نأمل ألا يحتاجوا إليها، ونأمل أن نتمكن من إنهاء الحرب دون التفكير في صواريخ توماهوك".