الرئيس الأوكراني يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

وكالات

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ قليل، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يطلب زيلينسكي خلال لقائه مع ترامب الحصول على أسلحة إضافية بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

ويهدف الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي لمناقشة أوضاع الحرب الأوكرانية الروسية، كما تدرس إدارة ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، وهي صواريخ كروز متطورة يبلغ مداها نحو 2500 كيلومتر، ما يجعل العاصمة الروسية موسكو ضمن نطاقها وذلك وفقًا لتصريح للرئيس الأمريكي.