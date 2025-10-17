إعلان

الرئيس الأوكراني يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب

كتب : مصراوي

08:45 م 17/10/2025

ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ قليل، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يطلب زيلينسكي خلال لقائه مع ترامب الحصول على أسلحة إضافية بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

ويهدف الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي لمناقشة أوضاع الحرب الأوكرانية الروسية، كما تدرس إدارة ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، وهي صواريخ كروز متطورة يبلغ مداها نحو 2500 كيلومتر، ما يجعل العاصمة الروسية موسكو ضمن نطاقها وذلك وفقًا لتصريح للرئيس الأمريكي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب أوكرانيا روسيا البيت الأبيض فولوديمير زيلينسكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد.. وترامب يريد "اللقطة" الإعلامية فقط
تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)